Джонсону лучше дозвониться в Москву

Что касается Крыма, который регулярно упоминается американцами, как отправная точка «войны» между Россией и Украиной, то Путин вчера четко расставил все акценты.
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