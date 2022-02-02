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Джонсону лучше дозвониться в Москву

Джонсону лучше дозвониться в Москву

Что касается Крыма, который регулярно упоминается американцами, как отправная точка «войны» между Россией и Украиной, то Путин вчера четко расставил все акценты.

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