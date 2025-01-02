ВС РФ продвинулись в направлении Новоалександровки на Покровском направлении Подразделения армии России продвинулись в направлении села Новоалександровка к юго-западу от Покровска (Красноармейска).
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ВС РФ продвинулись в направлении Новоалександровки на Покровском направлении Подразделения армии России продвинулись в направлении села Новоалександровка к юго-западу от Покровска (Красноармейска).
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