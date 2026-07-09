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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» может заплатить 40 млн евро за Адейеми, с бонусами – больше 50 млн. Форвард «Дортмунда» общался с Фликом (Bild)

« Барселона » ведет переговоры о трансфере форварда дортмундской « Боруссии » Карима Адейеми . Ранее появилась информация , что каталонцы отправили немецкому клуб предложение о покупке игрока, а сам футболист согласовал контракт с «Барселоной».

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