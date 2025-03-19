Полицейские испытали удивление при виде тела Марадоны

На слушаниях в Аргентине по делу о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны первые свидетели поделились своими впечатлениями от увиденного, включая состояние тела спортсмена и условия последних дней его жизни.
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