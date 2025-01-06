До 8 января салехардцы смогут бесплатно ходить в спортзалы по карте «Морошка»

Держатели карты «Морошка» до 8 января могут бесплатно заниматься в спортивных залах Салехарда. Об этом сообщил официальный telegram-канал управления по физической культуре и спорту администрации окружной столицы.
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