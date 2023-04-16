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Военнослужащие ВВО на Сахалине побывали на пасхальной службе

Военнослужащие ВВО на Сахалине побывали на пасхальной службе

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на постоянной основе посещают святые храмы островного региона, участвуют в церковных службах, обрядах крещения и венчаниях.

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