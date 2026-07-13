Бумеранг судьбы: вернулся от молодой любовницы спустя год, а его место за столом уже занято

Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Комментарии
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Элеонора Коган
Вы поступили правильно. Выгнали предателя и не отдали ничего этой вертихвостке Марине.И с хозяйством сами справились, даже крышу починили сами, умница. А супруг пусть у мамашки своей поживёт.
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1 м.
Элеонора Коган
И хорошо, что у вас всё с Николаем сладилось. Надёжный мужик, счастья вам!!!!
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1 м.