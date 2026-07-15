Мишустин и Чемезов обсудили развитие “Ростеха”: медтехника, автопром, роботы и подготовка кадров

Михаил Мишустин и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подвели промежуточные итоги работы корпорации — от выпуска медицинского оборудования и новых моделей авто до развития робототехники и программ подготовки инженеров.
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