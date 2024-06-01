Настал момент и нам переступать через их "красные линии".

СЗ

Сергей Захаров

Наконец-то я услышал то что нужно делать ато все было только мы не такие пора действовать я не хочу получить удары по Москве Подмосковью хватит наш горант уже допустил удары по югу нашей родины проснитесь господа или всежэ товарищи генералы и депутаты хватит трястись за свои задницы или задницы своих детей которые уж там за границей