Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    Только никто не хочет кормить не нужное население.Настал момент и н...
  • Eugene69072
    ))) А ему всё равно. Что июнь, что май. Жертва ЕГЭ.Что начнётся 18 и...
  • Борис Кокин
    Пока отпрыски наших сильных мира сего живут, развлекаются, учатся на западе, мы, Великая, ядерная держава так и будем...Настал момент и н...

Настал момент и нам переступать через их "красные линии".

Настал момент и нам переступать через их "красные линии".

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ "ЖЕШУВ, ШТУТГАРТ И…": ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ, ЧТОБЫ ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ Запад перешёл уже много "красных линий", которые прочертила Россия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Сергей Захаров
Наконец-то я услышал то что нужно делать ато все было только мы не такие пора действовать я не хочу получить удары по Москве Подмосковью хватит наш горант уже допустил удары по югу нашей родины проснитесь господа или всежэ товарищи генералы и депутаты хватит трястись за свои задницы или задницы своих детей которые уж там за границей
Ответить
12 час.
Борис Кокин
Пока отпрыски наших сильных мира сего живут, развлекаются, учатся на западе, мы, Великая, ядерная держава так и будем сопли жевать, ибо личный интерес, гораздо интересней проблем государевых.
Ответить
11 час.
zn
zygmund nedialkow
Только никто не хочет кормить не нужное население.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх