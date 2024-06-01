КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ "ЖЕШУВ, ШТУТГАРТ И…": ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ, ЧТОБЫ ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ Запад перешёл уже много "красных линий", которые прочертила Россия.
Настал момент и нам переступать через их "красные линии".
Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Наконец-то я услышал то что нужно делать ато все было только мы не такие пора действовать я не хочу получить удары по Москве Подмосковью хватит наш горант уже допустил удары по югу нашей родины проснитесь господа или всежэ товарищи генералы и депутаты хватит трястись за свои задницы или задницы своих детей которые уж там за границей
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12 час.
Борис Кокин
Пока отпрыски наших сильных мира сего живут, развлекаются, учатся на западе, мы, Великая, ядерная держава так и будем сопли жевать, ибо личный интерес, гораздо интересней проблем государевых.
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11 час.
zn
zygmund nedialkow
Только никто не хочет кормить не нужное население.
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9 час.
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