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Царьград

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Отец Ивана Урганта заявил, что не знает о его возвращении на ТВ в России

Отец Ивана Урганта заявил, что не знает о его возвращении на ТВ в России

Слухи о возвращении шоумена в эфир на новогодних праздниках уверенно расползаются в медиасреде.В медиасреде поползли слухи, что покинувший Россию шоумен Иван Ургант собирается вернуться на телевидение в новогодние праздники.

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Наталья Иванова
Подонкам нет места в России!
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