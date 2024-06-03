Собянин: Новый корпус больницы святого Владимира украсят большие атриумы

Объект планируется открыть в 2025 году Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в новом корпусе ДГКБ святого Владимира будут построены большие атриумы, которые сделают здание более светлым и просторным.
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