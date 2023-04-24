Наш потерянный мир

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В Минобороны заявили, что катера, атаковавшие Крым, запустили из Одессы под прикрытием коридора зерновой сделки

В Минобороны заявили, что катера, атаковавшие Крым, запустили из Одессы под прикрытием коридора зерновой сделки

Министерство обороны России установило, что катера, атаковавшие Севастополь и Крым, вышли из Одессы. Это свидетельствует о том, что Украина использует акваторию Одессы, предназначенную для реализации зерновой сделки, в террористических целях.

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