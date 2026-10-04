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АКРА: цены на кофе в РФ снизились на 2% с начала года

АКРА: цены на кофе в РФ снизились на 2% с начала года

Цены на натуральный кофе в России снизились примерно на 2% с начала года. Об этом РИА Новости рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

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