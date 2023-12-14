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Владимир Путин проведет совмещенную с большой пресс-конференцией прямую линию

Владимир Путин проведет совмещенную с большой пресс-конференцией прямую линию

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию, которая в этом году совмещена с большой пресс-конференцией, на мероприятии глава государства ответит на вопросы жителей и журналистов, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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