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Отделение МВД в Попасной освобождено от украинских националистов

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press Объединенные силы освободителей Донбасса продолжают операцию по освобождению города Попасная на западе ЛНР.

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