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Царьград

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Нефть из России подорожала почти на треть

Нефть из России подорожала почти на треть

Стоимость ключевых экспортных сортов нефти из России в сентябре заметно выросла на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока и общего подъема мировых котировок.

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