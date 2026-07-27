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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Броуков» Райзен об отказе от назначения Пирло в сборную Италии: «Его тупо не хотят подпускать к структуре – там тоже своя мафия»

Президент медиаклуба « БроукБойз » Артем Райзен отреагировал на отказ Итальянской федерации футбола от назначения Андреа Пирло на пост главного тренера сборной.

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