«Скорее всего, это были усовершенствованные «Калибры» Уехавшему по делам в Болгарию президенту Зеленскому, наверное, стоило бы прервать свой визит и срочно ехать во Львов.
Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове
Комментарии
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Алексей Куницын
78% украинцев имеют близких родственников или друзей, которые получили ранения или погибли во время войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС. А сколько осталось на полях убитых, но не вывезенных? Их объявляют без вести пропавшими, без выплаты компенсации.
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11 час.
mark kapustin
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8 час.
Валерий Фоменков
Круто! И одновременно трагично и прискорбно. Ведь сам гауляйтер зеленский, так же, как и его предшественник псевдопрезидент порошенко, украинцем, увы, не является...
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7 час.
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