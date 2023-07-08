Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове

Алексей Куницын

78% украинцев имеют близких родственников или друзей, которые получили ранения или погибли во время войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС. А сколько осталось на полях убитых, но не вывезенных? Их объявляют без вести пропавшими, без выплаты компенсации.