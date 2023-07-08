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Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове

Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове

«Скорее всего, это были усовершенствованные «Калибры» Уехавшему по делам в Болгарию президенту Зеленскому, наверное, стоило бы прервать свой визит и срочно ехать во Львов.

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Комментарии
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Алексей Куницын
78% украинцев имеют близких родственников или друзей, которые получили ранения или погибли во время войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС. А сколько осталось на полях убитых, но не вывезенных? Их объявляют без вести пропавшими, без выплаты компенсации.
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