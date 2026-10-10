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Украина несубъектна, с ней не о чем договариваться, – киевский философ-майданщик

Украина несубъектна, с ней не о чем договариваться, – киевский философ-майданщик

Украина не может выступать субъектом переговоров о мире с Россией, потому что страна расколота, в ней самыми высокими должностными лицами нарушаются Конституция и законы.

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