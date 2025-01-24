Захарова: Запад занимался на Украине любимым развлечением – чёрной трансплантологией

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Вот Хохляндия! Попала всё-таки тушкой в Европу.! Скакали не зря. Всё получилось. Ну и ято, что ливером. Но ведь сбылась мечта идиотов. Молодцы! Только теперь нам этого рассказать не надо. Нечего давить на жалость. Почти целый народ САМ захотел под нож! Сражались с "трансплантологами" только считанные области! Честь им, хвала и память. А остальная огромная страна дружно поскакала в котёл. Наверно, думаю она это заслужила. Похмелье буде жёстким!