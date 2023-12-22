22 декабря в Тамбове отключат электричество на 7 улицах

В пятницу, 22 декабря, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.
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