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22 декабря в Тамбове отключат электричество на 7 улицах

22 декабря в Тамбове отключат электричество на 7 улицах

В пятницу, 22 декабря, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

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