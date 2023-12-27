Андрей Бочкарёв: Более 45 Центров информирования по переселению в рамках реновации создано в Москве в 2023 году

Центры информирования будут работать на первых этажах новостроек Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что для участников программы на первых этажах этих домов будут открыты 46 центров информирования по переселению.
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