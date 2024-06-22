Полковник Кошкин назвал характеристики ликвидированной на СВО «машины апокалипсиса»

ВС РФ ликвидировали одну из лучших канадских бронированных боевых машин Senator на территории СВО. Об этом заверил бывший полковник и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин во время беседы с изданием «Лента», перечислив её характеристики.