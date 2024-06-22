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Полковник Кошкин назвал характеристики ликвидированной на СВО «машины апокалипсиса»

Полковник Кошкин назвал характеристики ликвидированной на СВО «машины апокалипсиса»

ВС РФ ликвидировали одну из лучших канадских бронированных боевых машин Senator на территории СВО. Об этом заверил бывший полковник и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин во время беседы с изданием «Лента», перечислив её характеристики.

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