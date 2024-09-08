Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СПЧ сообщил, что выборы в России прошли без нарушений

СПЧ сообщил, что выборы в России прошли без нарушений

Завершился Единый день голосования и выборы по всей России, которые прошли без нарушений. Как отметили во временной рабочей группе по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), не было зафиксировано нарушений, которые смогли бы серьезно повлиять на результаты голосования.

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