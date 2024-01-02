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Терри о падении Жоты в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: «Шокирующий нырок! Как можно назначить пенальти?»

Терри о падении Жоты в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: «Шокирующий нырок! Как можно назначить пенальти?»

В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев Диогу Жота выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой.

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