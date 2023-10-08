Путин поздравил аграриев: «Россия кормит миллионы»

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. В этом году Россия увеличила производство молока, мяса и рыбы. Страна полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность и занимает первое место в мире по производству пшеницы, несмотря на санкции.
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