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Лукашенко назвал Зеленского хорошим человеком, стремящимся в навозную яму

Лукашенко назвал Зеленского хорошим человеком, стремящимся в навозную яму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членства Украины в Европейском союзе, возможно, никогда не будет.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Надо с Лукаша потребовать объяснений своей фразе ХОРОШИЙ ВОЛОДЯ ЧЕЛОВЕК... ???? С такими друзьями и враги не нужны ???? С ЛУКАШЕМ УХО НАДО ДЕРЖАТЬ ВОСТРО. ИСТОРИЯ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ ЭТО НЕОДНОКРАТНО ДОКАЗАЛА ???
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4 час.
Игорь Кузнецов
Поработал на субботнике и по отцовски поговорил с прессой: &quot;Если ты чего-то не понимаешь, я же помню из своей жизни, так ты слушай старших, других людей, делай соответствующие выводы.&quot; Выставить так &quot;гауляйтора&quot; Украины как &quot;щенка&quot; 😉
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2 час.
Федор Родников
Общеизвестно что эта старая проститутка боится что лишится власти если войдёт в состав России,но если оттолкнётся от нас то через месяц в Беларуси будет майдан и повесят Луку за яйца  вот и дёргается нашим-вашим.
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1 час.
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