Лукашенко назвал Зеленского хорошим человеком, стремящимся в навозную яму

ВМ Владимир Моргунов Надо с Лукаша потребовать объяснений своей фразе ХОРОШИЙ ВОЛОДЯ ЧЕЛОВЕК... ???? С такими друзьями и враги не нужны ???? С ЛУКАШЕМ УХО НАДО ДЕРЖАТЬ ВОСТРО. ИСТОРИЯ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ ЭТО НЕОДНОКРАТНО ДОКАЗАЛА ???

Игорь Кузнецов Поработал на субботнике и по отцовски поговорил с прессой: "Если ты чего-то не понимаешь, я же помню из своей жизни, так ты слушай старших, других людей, делай соответствующие выводы." Выставить так "гауляйтора" Украины как "щенка" 😉