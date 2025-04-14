Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членства Украины в Европейском союзе, возможно, никогда не будет.
Лукашенко назвал Зеленского хорошим человеком, стремящимся в навозную яму
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Надо с Лукаша потребовать объяснений своей фразе ХОРОШИЙ ВОЛОДЯ ЧЕЛОВЕК... ???? С такими друзьями и враги не нужны ???? С ЛУКАШЕМ УХО НАДО ДЕРЖАТЬ ВОСТРО. ИСТОРИЯ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ ЭТО НЕОДНОКРАТНО ДОКАЗАЛА ???
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4 час.
Игорь Кузнецов
Поработал на субботнике и по отцовски поговорил с прессой: "Если ты чего-то не понимаешь, я же помню из своей жизни, так ты слушай старших, других людей, делай соответствующие выводы." Выставить так "гауляйтора" Украины как "щенка" 😉
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2 час.
Федор Родников
Общеизвестно что эта старая проститутка боится что лишится власти если войдёт в состав России,но если оттолкнётся от нас то через месяц в Беларуси будет майдан и повесят Луку за яйца вот и дёргается нашим-вашим.
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1 час.
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