ВС РФ поразили объекты противника в Запорожье и Сумах Российские военные минувшей ночью нанесли удары по военным объектам киевского режима в разных областях Украины.
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ВС РФ поразили объекты противника в Запорожье и Сумах Российские военные минувшей ночью нанесли удары по военным объектам киевского режима в разных областях Украины.
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