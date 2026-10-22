Временное решение для противовоздушной обороны бригады в Литве ищет бундесвер из-за задержек поставок систем Skyranger компании Rheinmetall, сообщает 22 октября газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отрасли.
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