В России поспорили, хватит ли Зеленскому решимости для ударов ATACMS по ядерным объектам

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Военные эксперты выразили скептицизм по поводу серьезности карты с 200 российскими военными объектами в зоне поражения американских ракет ATACMS, предположив, что ее появление могло быть провокационной инициативой Владимира Зеленского для эскалации конфликта.
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