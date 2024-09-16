Саакашвили: апартаменты россиян в Абхазии угрожают независимости Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступил против строительства апартаментов в Абхазии, где, как он утверждает, могут поселиться россияне, по мнению бывшего грузинского лидера, это приведет к «потере» Грузией независимости и влияния Тбилиси в Абхазии.