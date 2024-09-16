Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 941 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Скорее бы это ЧМО  осудить открыто на весь мир, показывая что он натворил. А потом в одиночку с большим телевизором, ...Названы проблемы ...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Интересно, просроченный гауляйтер руины сыграл этой педриле из франции своё знаменитое соло на пианино? Наверняка это...Отправленный в от...
  • Вовладар Даров
    Чище земля будетИрина Хакамада ул...

Саакашвили: апартаменты россиян в Абхазии угрожают независимости Грузии

Саакашвили: апартаменты россиян в Абхазии угрожают независимости Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выступил против строительства апартаментов в Абхазии, где, как он утверждает, могут поселиться россияне, по мнению бывшего грузинского лидера, это приведет к «потере» Грузией независимости и влияния Тбилиси в Абхазии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мурзик
Эта американская проститутка ещё жива?
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх