Страна (Украина): поддержал Украину, а она запретила его фильм. Как жил и умер актер "Ширли-Мырли" Валерий Гаркалин

Актер Валерий Гаркалин, больше месяца болевший коронавирусом, умер в московской больнице. "Страна" вспоминает известного артиста и особо отмечает, что украинский Минкульт запретил его фильмы, хотя Гаркалин в 2014 году высказал поддержку Киеву.