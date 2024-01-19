В Краснодаре завершилось строительство детского сада в микрорайоне DOGMA PARK

В Краснодаре завершилось строительство детского сада в микрорайоне DOGMA PARKФедеральный девелопер DOGMA завершил строительство и получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада, расположенного в микрорайоне DOGMA PARK, который находится по ул.
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