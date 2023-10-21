Эксперт Голицына: упавший в воду телефон можно самостоятельно просушить

Для спасения промокшего телефона необходимо снять с него чехол, извлечь батарею, впитать влагу мягкой салфеткой и протереть, а после оставить в теплом месте, не включая как минимум сутки, чтобы испарилась оставшаяся влага.
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