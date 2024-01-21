Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что попытки Соединенных Штатов уничтожить Россию руками Украины не увенчались успехом, Москва вышла победителем из этого противостояния.
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