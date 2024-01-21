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Полковник Макгрегор: попытка США разрушить Россию обернулась победой Москвы

Полковник Макгрегор: попытка США разрушить Россию обернулась победой Москвы

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что попытки Соединенных Штатов уничтожить Россию руками Украины не увенчались успехом, Москва вышла победителем из этого противостояния.

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