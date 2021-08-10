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Соловейчик: Буланова имеет право подать в суд после снятия с выборов в ЗакС

Соловейчик: Буланова имеет право подать в суд после снятия с выборов в ЗакС

Организаторы выборов приняли решение не допускать кандидата от партии "Родина" до избирательного процесса, что вызвало не только бурную реакцию среди представителей российского шоу-бизнеса, но и среди экспертов, опрошенных "Невскими Новостями".

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