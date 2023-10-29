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Позитив для оптимистов

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О библейской болезни президента

О библейской болезни президента

ФОТО: ALEXANDRAPOPOVA/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ВСЕ СТАЛО ЯСНО В КИТАЕ: ПОЛНЫЙ СПИСОК "БОЛЕЗНЕЙ" ПУТИНА И ЕГО ДВОЙНИКОВ Несмотря на то что буквально недавно Путин был на "Валдайском форуме" и в Китае, где демонстрировал блестящую физическую форму, западные журналисты разглядели у него признаки серьёзного заболевания.

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Комментарии
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ТШ
Татьяна Шаблий
Пусть ,молча,переживают за здоровье нашего Президента. Молятся о многих лет жизни, о терпении к идиотам ,которые запустили балаган о здоровье. Зависть во всем у британских журналюг,все обсосали,больше тем нет. Теперь пошли байки....
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3 д.
виктор матвеев
Я эту чушь даже обсуждать не хочу и хватит об этом писать.
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2 д.
Tania Еременко
Пусть лечат своего Байдена - больного на всю голову, а нашего Президента -  нечего трогать грязными лапами. Он и на  ваших похоронах не простудится.
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2 д.

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