О библейской болезни президента

ФОТО: ALEXANDRAPOPOVA/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ВСЕ СТАЛО ЯСНО В КИТАЕ: ПОЛНЫЙ СПИСОК "БОЛЕЗНЕЙ" ПУТИНА И ЕГО ДВОЙНИКОВ Несмотря на то что буквально недавно Путин был на "Валдайском форуме" и в Китае, где демонстрировал блестящую физическую форму, западные журналисты разглядели у него признаки серьёзного заболевания.