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ЕВРОПА ПОВЕРИЛА В "КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПУТИНА": ДРУГОГО ВЫХОДА НЕ БЫЛО

ЕВРОПА ПОВЕРИЛА В "КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПУТИНА": ДРУГОГО ВЫХОДА НЕ БЫЛО

ФОТО: CHRISTOPH REICHWEIN DPA/GLOBALLOOKPRESS Если на кону большие политические амбиции, заставить верить людей можно во что угодно.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Перла что дурак или просто дебил? Он считает что у России нет прямой войны с западными странами и НАТО??? Ну тогда пусть съездит на Украину и посидит в окопе, мнение резко изменит и забудет как свою жопу вялил в  греческом отеле.
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17 час.
Лариса Фомичева
Это просто отлично,когда враг несёт потери без единого выстрела с нашей стороны.Пусть горят до тла,пиляди.
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13 час.
Елена Волкова
Повадились гадить сначала, а потом помощь им оказывай... Да ведите себя по нормальному, без заскоков и жоповылизывания у некоторых ваших &quot;друзей&quot;. Амеры вы где, почему не помогаете? А ваш союз для чего тогда создан, если не помогаете друг другу? Только для того чтобы России  навалить большую кучу из ваших вооружений? А потом вам подавай помощь, зерно, газ... Дурно не станет?
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11 час.

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