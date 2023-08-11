ЕВРОПА ПОВЕРИЛА В "КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПУТИНА": ДРУГОГО ВЫХОДА НЕ БЫЛО

Перла что дурак или просто дебил? Он считает что у России нет прямой войны с западными странами и НАТО??? Ну тогда пусть съездит на Украину и посидит в окопе, мнение резко изменит и забудет как свою жопу вялил в греческом отеле.

Елена Волкова

Повадились гадить сначала, а потом помощь им оказывай... Да ведите себя по нормальному, без заскоков и жоповылизывания у некоторых ваших "друзей". Амеры вы где, почему не помогаете? А ваш союз для чего тогда создан, если не помогаете друг другу? Только для того чтобы России навалить большую кучу из ваших вооружений? А потом вам подавай помощь, зерно, газ... Дурно не станет?