У Севастополя отразили атаку морского беспилотника

На какой конкретно объект держал направление начиненный взрывчаткой аппарат не уточняется. Сегодня утром губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в акватории, разбудившие горожан: «Это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника».
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