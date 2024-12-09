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Гладков сообщил, что ПВО сбила воздушные цели над Белгородом

Гладков сообщил, что ПВО сбила воздушные цели над Белгородом

Глава Белогородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что в ночь с воскресенья на понедельник боевики Вооружённых сил киевского режима предприняли попытку нанести удары по областной территории, атаковав с воздуха.

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