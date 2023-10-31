Как нервные клетки помогают расшифровывать ароматы вина и других запахов

Ученые выяснили, как животные различают запахи, даже те, которые кажутся удивительно похожими. В то время как некоторые нейроны (нервные клетки) постоянно распознают разные запахи, другие реагируют непредсказуемо, помогая с течением времени различать нюансы ароматов.