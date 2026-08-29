Ординатор Байкал рассказал о роли медиков в боевых условиях

Ординатор с позывным Байкал из медбатальона группировки "Север" рассказал о значении передовых медицинских групп.
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