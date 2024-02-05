Bloomberg: ВПК США получит до 35 млрд долларов за заказы по пакету помощи Киеву

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Соединенных Штатов Америки сумеет получить до 35 миллиардов долларов во время выполнения заказов, поступающих от американского правительства в целях дальнейшей реализации нового пакета помощи Украине.
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