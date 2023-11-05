Бойфренд Тейлор Свифт купил ради нее роскошный особняк

Бойфренд Тейлор Свифт купил ради нее роскошный особнякТейлор СвифтБойфренд американской певицы Тейлор Свифт футболист Трэвис Келси купил роскошный особняк за шесть миллионов долларов (572,7 миллиона рублей) ради того, чтобы произвести на нее впечатление.