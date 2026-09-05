⛈ 6 сентября в Севастополе ожидается сильный ветер и дождь Ожидаются сильные порывы западного ветра до 18 метров в секунду, а также небольших дождях и гроза, сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.
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