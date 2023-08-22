Эпоха безусловного технологического господства Запада подошла к концу: захваченные броневики, гаубицы и ударный беспилотник, выставленные на форуме "Армия-2023" в Москве, наглядно показали это всем.
КАК ГОРИТ ТЕХНИКА НАТО: ЗАПАД УВИДЕЛ СТЕНД СВОЕГО ПОЗОРА
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Укры собираются на площади в Киеве в день незахистности,незалэжности выставить подбитую российскую военную технику?
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12 час.
Сергей Горбунов
А где "Леопёрды" с "Абрамсами"???
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11 час.
Горыныч
Леопёрды сильно сгоревшие, а получше которые, не успели подвезти, шибко тяжёлые. Абрамсов хохлы ещё не подставили.
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9 час.
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