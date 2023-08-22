Спички - не игрушка

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КАК ГОРИТ ТЕХНИКА НАТО: ЗАПАД УВИДЕЛ СТЕНД СВОЕГО ПОЗОРА

КАК ГОРИТ ТЕХНИКА НАТО: ЗАПАД УВИДЕЛ СТЕНД СВОЕГО ПОЗОРА

Эпоха безусловного технологического господства Запада подошла к концу: захваченные броневики, гаубицы и ударный беспилотник, выставленные на форуме "Армия-2023" в Москве, наглядно показали это всем.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Укры собираются на площади в Киеве в день незахистности,незалэжности выставить подбитую российскую военную технику?
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12 час.
Сергей Горбунов
А где &quot;Леопёрды&quot; с &quot;Абрамсами&quot;???
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11 час.
Горыныч
Леопёрды сильно сгоревшие, а получше которые, не успели подвезти, шибко тяжёлые. Абрамсов хохлы ещё не подставили.
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9 час.

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