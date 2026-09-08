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В Госдуме предложили распространить IT-льготы на инженеров и приборостроителей

В Госдуме предложили распространить IT-льготы на инженеров и приборостроителей

Депутаты Госдумы от КПРФ выступили с инициативой распространить часть мер государственной поддержки IT-отрасли на инженеров и специалистов, занятых в приборостроении.

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