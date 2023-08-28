Школьники и учащиеся СПО Приморья принесли семь медалей во всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Завершились соревнования по компетенциям «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы» и «Обработка водных биоресурсов» в рамках отборочного этапа финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в 2023 году, проходившие в период с 10 по 14 августа 2023 года.
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