Школьники и учащиеся СПО Приморья принесли семь медалей во всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Завершились соревнования по компетенциям «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы» и «Обработка водных биоресурсов» в рамках отборочного этапа финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в 2023 году, проходившие в период с 10 по 14 августа 2023 года.