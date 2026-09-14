Супервайзер «Метро» в Архангельске украла 1,6 млн рублей из кассы

В Архангельске вынесен приговор по делу о хищении 1,6 миллиона рублей у торговой сети. Осуждена 41-летняя местная жительница, занимавшая должность супервайзера в ООО «Метро Кэш энд Керри».
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