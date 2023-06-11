Спички - не игрушка

85 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Хохол - не нация, это- состояние души, это чуждо нам.... Один лысый педерас по наущению своей жинки, которая ему не д...Вшивый о бане, а ...
  • карюкалов вячеслав
    Терпите.Боги, спустившиес...
  • карюкалов вячеслав
    Действительно.Вшивый о бане, а ...

Сынуля Жванецкого призвал разбомбить Москву как «Дрезден в 1940-х»

Сынуля Жванецкого призвал разбомбить Москву как «Дрезден в 1940-х»

Если кто не в курсе, сорокалетний мерзавец Андрей Михайлович Рывкин - внебрачный сын именитого писателя-сатирика и русофоба Михаила Михайловича/Маньевича Жванецкого (народный артист РФ и Украины, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства", лауреат премии Президента РФ в области литературы и искусства, почётный гражданин Одессы), который вплоть до своей смерти в 2020 году руководил Всемирным клубом одесситов и Московским театром миниатюр.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх